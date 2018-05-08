Гройсман про отруєння в Черкасах: наймовірніше, це було локальне розпилення невідомої речовини

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що головна версія того, що сталося в Черкасах, – це було локальне розпилення невідомої речовини.

«Зараз ні на місці, ні в повітрі, ні в воді ніяких шкідливих речовин не виявили. Тому ми схиляємося до того, що це було розпилено в момент проведення заходу», – розповів Гройсман, перебуваючи в Черкасах.

За його словами, стан дітей покращується.

Він додав, що подібних випадків у закладах освіти в Черкасах немає.

Гройсман також зауважив, що випадки нездужання дітей у Черкасах та на Дніпропетровщині наразі не пов’язують.

За останніми даними ДСНС, у Черкасах внаслідок отруєння невідомою речовиною до лікарні госпіталізували 53 дітей і 2 вчителя. У службі повідомляють, що на території загальноосвітньої школи № 8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи), всього на лінійці були присутні 424 учні.

У службі зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.

На Дніпропетровщині у Новомосковську під час шкільної лінійки, присвяченої Дню пам’яті та примирення, погіршилося самопочуття 16 дітей різного віку, з них 15-ти учням медики поставили діагноз – вегето-судинний пароксизм.