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08 Травень 2018, Київ 18:54
Новини | Міжнародні

Держдума Росії затвердила Медведєва на посаді прем’єр-міністра

Дмитро Медведєв і Володимир Путін на засіданні Держдуми Росії, 8 травня 2018 року

Державна дума Росії 8 травня затвердила Дмитра Медведєва на черговий термін на посаді прем’єр-міністра. Це сталося через день після того, як президент Володимир Путін запропонував, щоб Медведєв і далі очолював російський уряд.

Путін, який вступив на новий 6-річний президентський термін 7 травня, запропонував нижній палаті парламенту Росії призначити Медведєва через кілька годин після своєї інавгурації.

Перед початком голосування, виступаючи перед Держдумою, Медведєв заявив, що в Росії потрібно підвищити пенсійний вік.

У Державній думі Росії більшість має «Єдина Росія» Путіна, Медведєв очолює цю партію.

За конституцією Росії, уряд має піти у відставку, коли починається новий президентський термін.

Медведєв очолював уряд з 8 травня 2012 року. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був керівником уряду.

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