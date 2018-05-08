Сутички 9 травня 2017 року в Дніпрі: одна людина отримала термін арешту, решта засуджені до штрафів

Двоє підозрюваних у скоєнні заворушень біля пам’ятника Слави у Дніпрі 9 травня 2017 року досі перебувають у розшуку, повідомив 8 травня начальник одного з управлінь прокуратури області Богдан Чегіль.

За його даними, прокуратура розслідує цілу низку проваджень, відкритих за фактом тих подій, зокрема, за статтею 296 (хуліганство), 294 (організація масових заворушень), 350 (погроза або насильство щодо службової особи) Кримінального кодексу України. Загалом 14 людей визнали потерпілими.

За інформацією представника прокуратури, загалом у ході розслідування подій 9 травня у Дніпрі встановили причетність до скоєння заворушень 19 осіб. Серед них – чотири організатори, два «касири» та 13 активних учасників масових заворушень (так званих «тітушок»).

Як повідомив посадовець, до суду направили 13 кримінальних проваджень щодо 17 осіб. Фактично засуджено вже дев’ятеро осіб, вісім з яких – до штрафу. Лише один обвинувачений отримав термін ув’язнення – три місяці арешту.

Водночас Богдан Чегіль зазначив, що все ще розслідується справа проти співробітників поліції, відкрита через перевищення влади під час заворушень.

«Дійсно, є складність, яка зумовлена тим, що жоден з потерпілих, якому були спричинені тілесні ушкодження, впізнати працівників поліції не може. Поліцейські не мали номерних жетонів, на їхніх шоломах були відсутні маркувальні номери, це ускладнило їхню ідентифікацію. Тривають портретознавчі та судово-комп’ютерні експертизи », – сказав він.

У Дніпрі 9 травня минулого року під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами бойових дій на Донбасі, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів бойових дій на Донбасі, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога».

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівника Нацполіції Дніпропетровщини Ігоря Репешка і призначив на його місце Віталія Глуховерю.

У червні 2017 року заступник прокурора області Роман Токар повідомив, що досудове розслідування в справі про заворушення 9 травня у Дніпрі завершене. Відповідаючи на запитання учасників АТО й активістів, чи була встановлена причетність поліцейських до інциденту, він повідомив, що підозрюваних серед поліцейських немає.