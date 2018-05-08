Ізраїль привів війська в стан підвищеної готовності

Ізраїль привів армію в стан підвищеної готовності на півночі країни, в районі Голанських висот, повідомляють військові країни.

За повідомленням, це сталося після того, як Ізраїль виявив «нестандартну активність іранських сил в Сирії».

Армія оборони Ізраїлю також розгорнула сили протиповітряної оборони на кордоні з Сирією. Крім того, місцевій владі наказано підготувати бомбосховища для жителів регіону.

Рішення з’явилося в той час, як президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виходять із ядерної угоди з Іраном, й оголосив про намір відновити санкції проти Тегерана.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за його рішення.

Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми. Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем’єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.