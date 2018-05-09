У Кабулі сталася низка вибухів, є постраждалі

У столиці Афганістану, Кабулі, внаслідок низки вибухів постраждали щонайменше шість людей.
Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що дві поліцейські дільниці в Кабулі атакували троє смертників.
Наджіб Данеш заявив, що нападники прибули до будівель двох поліцейських дільниць і почали перестрілку зафганськими силами безпеки.
Щонайменше шість людей поранені, повідомив речник Міністерства охорони здоров’я, додавши, що загальна кількість постраждалих, ймовірно, зростатиме.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
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