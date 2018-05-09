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09 Травень 2018, Київ 16:27
Новини | Міжнародні

У Кабулі сталася низка вибухів, є постраждалі

Кабул 9 травня

У столиці Афганістану, Кабулі, внаслідок низки вибухів постраждали щонайменше шість людей.

Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що дві поліцейські дільниці в Кабулі атакували троє смертників.

Наджіб Данеш заявив, що нападники прибули до будівель двох поліцейських дільниць і почали перестрілку зафганськими силами безпеки.

Щонайменше шість людей поранені, повідомив речник Міністерства охорони здоров’я, додавши, що загальна кількість постраждалих, ймовірно, зростатиме.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

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