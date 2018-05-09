На Київщині у Славутичі стартував 5-й фестиваль кіно і урбаністики «86».

Фестиваль триватиме до 13 травня.

На церемонії відкриття разом із Чернігівським оркестром військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил виступив київський панк-електронщик Space Spice Boy.

Фільмом-відкриттям є документальна стрічка Йорана Олссона «Фонко», яку шведський режисер представить особисто.

Програма фестивалю складається з трьох частин – кіно, музика та урбаністика. Зокрема кінопрограма фестивалю «86» складається з 17 повнометражних та 22 короткометражних фільмів, музична програма зібрала 25 виконавців електронної та інструментальної музики.

У рамках урбаністичної програми учасники з семи країн проведуть мистецькі й урбаністичні дослідження.

Місто Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників ЧАЕС.