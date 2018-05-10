У 2017 році «Батьківщина» найбільше отримувала внески від фізичних та юридичних осіб – НАЗК

У 2017 році «Батьківщина» найбільше серед парламентських партій отримували внески від фізичних та юридичних осіб на фінансування своєї статутної діяльності, інформує Національне агентство України з питань запобігання корупції.

За даними агентства, «Батьківщині», лідером якої є Юлія Тимошенко, перерахували понад 9,2 мільйона гривень, з яких 7,2 мільйона – це внески від фізичних осіб, ще 2 мільйони гривень – пожертви від юридичних осіб.

Другим за фінансуванням став «Опозиційний блок», який отримав понад 6,6 мільйона гривень, далі йдуть «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (4,1 мільйона гривень), «Самопоміч» (1,9 мільйона гривень), «Радикальна партія Олега Ляшка» (1,1 мільйона гривень) і «Народний фронт» (5 966 гривень, усі гроші – від фізичних осіб).

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