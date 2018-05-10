5 поліцейських постраждали під час конфлікту з футбольними вболівальниками в Дніпрі

П’ять поліцейських постраждали під час конфлікту з футбольними вболівальниками, який стався 9 травня у Дніпрі перед фіналом Кубку України, повідомила прес-служба поліції регіону.

За словами речниці правоохоронного органу Ганни Старчевської, одного з поліцейських шпиталізували з опіками другого ступеню.

«Порушник у його бік кинув петарду, яка загорілася під його бронежелетом. Легкі тілесні ушкодження отримали декілька патрульних поліцейських, зараз деякі з них уже на службі», – заявила Старчевська.

У відомстві зазначили, що також пошкоджені три автомобілі поліції.

Унаслідок конфлікту 27 вболівальників доставили до Дніпровського відділу поліції, їхні особи встановлені.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 («погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»), що передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років.

9 травня у фіналі Кубку України донецький «Шахтар» переміг київське «Динамо» з рахунком 2:0.