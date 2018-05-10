Пожежу в київському Гідпропарку ліквідували – ДСНС

Пожежу в київському Гідропарку лікувідували, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, інформація про пожежу надійшла о 13:10.

«Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що займання виникло в окремо розташованій одноповерховій будівлі спортивного залу на площі 300 квадратних метрів», – заявили в ДСНС.

За даними відомства, пожежу вдалося локалізувати о 13:50, о 14:05 її ліквідували. Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Київський метрополітен повідомляв, що пожежа була поза територією метро. Станція «Гідропарк» працювала у звичайному режимі.