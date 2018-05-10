МОН пропонує обговорити держстандарт щодо володіння українською мовою

Міністерство освіти і науки України пропонує обговорити Державний стандарт з української мови як іноземної.

Проект стандарту опублікований на сайті міністерства.

Документ містить вимоги України до рівня володіння українською мовою осіб, для яких вона не є рідною (першою).

Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2) за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, розмова).

У МОН зауважують, що документ розробили з метою єдиного підходу до розроблення нових навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як іноземної, підготовки словників.

Ці єдині державні вимоги до рівнів володіння українською мовою як іноземною зможе стати основою для організації й проведення сертифікаційного іспиту, додають у міністерстві.

МОН закликає пропозиції та зауваження до проекту стандарту надіслати до 24 травня 2018 року.

Новий закон «Про державну службу», який набрав чинності 1 травня 2016 року, серед іншого, передбачає, що посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою є серед переліку документів, які кандидати на посади держслужби подають для участі у конкурсі.