Одна людина загинула, троє поранені внаслідок нападу на училище в Росії

У Росії студент професійно-технічного училища поранив однокурсника, а потім застрелився, повідомляє влада Новосибірської області країни, де стався інцидент.

Слідчий комітет Росії уточнює, що інцидент стався у ПТУ в Барабинську, студентові, який стріляв – 17 років. Він помер на місці. Його однокурсника шпиталізували з пораненням плеча. Ще двоє студентів стрибали з вікна, у них – травми ніг. Їх також шпиталізували, повідомляє регіональну міністерство охорони здоров’я.

Протягом останніх місяців у Росії сталися кілька нападів у школах.

У січні в Пермі 15 школярів були поранені, коли двоє підлітків напали з ножем на учнів молодших класів. Крім того, в Улан-Уде шестеро дітей і одна жінка зазнали поранень внаслідок нападу на школу. У березні 13-річна дівчинка почала стріляти з газового пістолета у своїй школі в Курганській області.