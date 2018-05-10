Труханов повідомив про відрядження до Києва для допиту в НАБУ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про відрядження для участі в допиті в Національному антикорупційному бюро України. Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому на сайті Одеської міськради.

У документі вказується, що Труханов має відрядження до Києва на один день – 10 травня 2018 року.

За даними НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт.

Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

У лютому детективи НАБУ та прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана, їх підозрюють у «заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем».

Згодом суд відпустив Труханова під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».