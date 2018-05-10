На Донбасі створять понад 100 додаткових патрулів – Нацполіція

Блокпости на Донеччині і Луганщині будуть переобладнані, повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв. За його словами, кількість стаціонарних блокпостів буде зменшена, водночас будуть створені 106 додаткових патрулів.

«Це дозволить збільшити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах», – цитує прес-служба Нацполіції слова Бушуєва на робочій нараді в Бахмуті (Донецька область) щодо взаємодії поліцейських підрозділів у рамках Операції об'єднаних сил.

Про те, що блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) стане менше, раніше заявили командувач ООС Сергій Наєв й очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівській. За їхніми словами, якщо прибрати внутрішні перепони в зоні проведення військової операції, це зменшить напругу серед населення.