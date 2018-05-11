В Україні завтра буде прохолодно, але з наступного тижня потепліє – синоптик

В Україні завтра, 11 травня, переважно буде прохолодно, але вже з вівторка, 15 травня, потепліє.

«Дощ і холодяка, 9-14 градусів – на сході. Більшість областей – без опадів, 17-22 градусів, на заході до 24 градусів. Ввечері дощ дотягне до Сум та Києва», – написала синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у неділю, 13 травня, в Україні очікуються дощі й холод, 10-17 градусів тепла, але на заході – до 22 градусів.

У Києві завтра – до 20 градусів тепла, ввечері дощ, а в неділю – дощ, 12-14 градусів.

Цього року у травні метеорологи вже зафіксували у Києві 12 температурних рекордів.