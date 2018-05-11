МЗС радить українцям бути обережними в Індонезії через активізацію вулкана

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України бути обережними при відвідуванні міста Джог’якарта (провінція Східна Ява, Індонезія) у зв’язку з активізацією вулкана Мерапі.

Громадянам України радять утримуватися від наближення до вулкана на відстань меншу, ніж п’ять кілометрів, відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації, в тому числі щодо її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, який може зазнавати змін.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, департамент консульської служби МЗС рекомендує звертатися до посольства України в Індонезії.

Напередодні влада Індонезії розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі п’яти кілометрів біля вулкана, а в Джог’якарті закрили аеропорт.

Вулкан Мерапі на густонаселеному острові Ява є одним з найактивніших в Індонезії, внаслідок серії вивержень у 2010 році загинули понад 350 людей.