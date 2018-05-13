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13 Травень 2018, Київ 16:24
Новини | Політика

У Києві відбувся мітинг на честь 70-річчя Держави Ізраїль

Мітинг до 70-річчя Держави Ізраїль, на сцені Цві Аріелі (л) та Юрій Бутусов (п), Київ, 18 травня 2018 року

У Києві ветерани АТО і волонтери відзначили 70-річчя від проголошення Держави Ізраїль. Більш як двадцятеро представників єврейської спільноти України, ветерани та учасники бойових дій на сході України, волонтери, лідери кримськотатарської та вірменської громад взяли участь у мітингу на Майдані незалежності. Серед організаторів мітингу – народний депутат України. співголова групи міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль Георгій Логвінський, неурядовий «міжнародний Альянс-Шалом», українські громадські організації.

Ініціатор мітингу, військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю, інструктор українських військових підрозділів Цві Аріелі у розмові з Радіо Свобода пояснив, що завданням заходу є продемонструвати солідарність із народом Ізраїлю, де підтримка України зростає.

«Ізраїль та Україна потрібні одне одному: люди в Ізраїлі розуміють, що таке войовнича зовнішня політика держави-сусіда, напад на територію суверенної держави. А в Україні все більше людей, насамперед, серед учасників бойових дій на сході, політиків і громадських діячів, цікавляться ізраїльським досвідом побудови державності та боротьби за його територіальну цілісність», – сказав Аріелі у виступі під час мітингу.

Журналіст і волонтер Юрій Бутусов наголосив, що Ізраїль із перших днів російської агресії підтримує Україну: поранені українські військовослужбовці і добровольці проходять реабілітацію та лікування у медичних клініках Держави Ізраїль, мешканці цієї країни з перших днів війни на сході України передавали медикаменти і засоби індивідуального захисту для українських бійців.

Почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков назвав важливим той факт, що нині ізраїльтяни передають свій досвід інноваційного та наукового розвитку держави українцям тощо.

Під час мітингу
Під час мітингу

Держава Ізраїль була проголошена 14 травня 1948 року.

У самому Ізраїлі цей день відзначають за традиційним юдейським календарем, 5-го дня місяця іяра. Цей день припадає в різні роки на різні дати за григоріянським календарем. Цього року Ізраїль святкував свій День незалежності 19 квітня.

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