Франція: влада назвала ім’я нападника з ножем у Парижі

У Франції органи влади назвали ім’я нападника, який напередодні в Парижі ножем убив людину і поранив іще чотирьох.

Як повідомив речник уряду Бенжамен Ґріво, це був Хамзат Азімов, натуралізований громадянин Франції, що народився в Чечні в Росії 1997 року.

Французьке громадянство він отримав 2010 року «слідом за своєю матір’ю», додав речник.

За його словами, Азімов від 2016 року занесений до поліційної бази даних як особа «зі схильністю до радикальних дій».

Поліція застрелила Хамзата Азімова після того, як він увечері 12 травня напав із ножем на перехожих у центральній частині Парижа, вбивши 29-річного чоловіка і поранивши ще чотири особи. 13 травня поліція також затримала його батька і матір для допиту в цій справі, яку розслідують як випадок тероризму.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що підозрюваний нападник був одним із його «воїнів». Очевидці нападу повідомляли, що нападник вигукував слова «Аллах акбар». Справу розслідують антитерористичні органи, поінформував прокурор Парижа Франсуа Молен. А міністр внутрішніх справ Жерар Коллон проводить спеціальну нараду силових структур через цей напад.

Тим часом у лікарні уточнили, що стан усіх чотирьох поранених не загрожує життю; спершу повідомляли, що двоє з них перебували у важкому стані.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив після нападу, що «Франція знову платить криваву ціну» і що країна не поступиться «ворогам свободи».

Франція останніми роками стала місцем цілої низки нападів, пов’язаних із тероризмом – від масових убивств до дрібніших інцидентів, що теж призводили до жертв. Напади на перехожих із ножем, так само як наїзди автом, із ісламістським підтекстом ставалися і в інших країнах Європи.