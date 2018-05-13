Брати Суркіси спростовують інформацію, що «Динамо» Київ іде на продаж

Президент київського футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс спростував інформацію про те, що клуб може бути проданий іншим власникам.

«Ці чутки розповсюджуються спеціально, щоб дестабілізувати обстановку. Так, ніхто не приховує, що сьогодні важка фінансова ситуація , але не тільки у «Динамо», а в країні, в цілому. Зараз важче, ніж було кілька років тому, але нічого страшного, ми впораємося. Клуб буде функціонувати», – цитує агентство «Інтерфакс» офіційний сайт клубу.

Ігор Суркіс, виступаючи у неділю після покладання квітів до пам’ятника тренера Валерія Лобановського, заявив, що зараз влилося багато молодих гравців у команду, він переконаний, що з часом вдасться створити боєздатну команду, яка буде домагатися серйозних результатів.

«Футбол не буває без поразок, але також він не буває і без перемог. А з приводу того, що я маю продати клуб або віддати його комусь, це вирішувати не тим людям, які нічого не вклали в футбол і нічого для нього не зробили. Запевняю вас, «Динамо» Київ було, є і буде», – заявив Суркіс.

Раніше з’явилася інформація про те, що за останні півроку потенційні покупці кілька разів виходили на керівництво «Динамо».

«Щодо того, що Ярославський (екс-власник футбольного клубу «Металіст») або китайці, або хтось інший хоче купити «Динамо», то це не обговорюється, так як воно не продається», – цитує віце-президента УЄФА Григорія Суркіса, брата президента клубу «Динамо» Київ прес-служба київського клубу.