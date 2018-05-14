ДТП з дітьми в Білорусі: українська прокуратура розпочала провадження

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження через неналежну організацію поїздки дітей за кордон, які 13 травня потрапили в Білорусі в ДТП.

Прес-служба відомства інформує, що провадження відкрите за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України («неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки»).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За даними слідства, о 7-ій ранку 13 травня громадянин України, 1976 року народження, керуючи автомобілем Renault Master, рухався по автодорозі Р-98 «Песчатка-Кам'янець-Шерешево-Свіслоч» і допустив зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332С01», що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок цього шість пасажирів автомобіля Renault, громадяни України у віці 13-15 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще один пасажир – 12-річний громадянин України – помер від отриманих травм на місці ДТП. Водії транспортних засобів не постраждали.

За версією слідства, водій Renault Master проявив неуважність до дорожньої ситуації і не встиг уникнути зіткнення.

Встановлено, що цей автомобіль був у числі чотирьох транспортних засобів, які перевозили додому в Україну підлітків, які брали участь в спортивних змаганнях в Польщі. Три інших мікроавтобуса обігнали цей же навантажувач раніше без пригод, про що свідчать покази пасажирів цих машин.