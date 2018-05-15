Нідерланди відмовляються від продукції «Лабораторії Касперського»

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відмовитися від використання програмного забезпечення російської компанії «Лабораторія Касперського». Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист міністра безпеки і юстиції Нідерландів Фердинанда Ґраппергауса до парламенту країни.

Це є «запобіжними заходами» через російську «програму кібератак», яка націлена, серед іншого, на Нідерланди та їхні інтереси, йдеться в документі. Крім того, «Лабораторія Касперського» зі штаб-квартирою в Москві є суб’єктом російського законодавства, і компанію можуть зобов’язати підкоритися інтересам російської влади, зазначив Ґраппергаус. Конкретних порушень з боку «Лабораторії Касперського» влада Нідерландів не виявила, але виключати цього не можна, наголошується в листі.

Раніше від продукції «Лабораторії Касперського» відмовилися уряди США, Великої Британії, Литви та України – через підозри в тому, що виробник антивірусного програмного забезпечення може бути використаний Кремлем як інструмент шпигунства. «Лабораторія Касперського» співпрацю з Кремлем і російськими спецслужбами заперечує.

Російська корпорація з розробки програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» наприкінці грудня 2017 року заявила, що оскаржить в суді заборону на використання продуктів компанії американськими державними структурами.