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15 Травень 2018, Київ 11:03
Новини | Міжнародні

Нідерланди відмовляються від продукції «Лабораторії Касперського»

Євген Касперський, керівник «Лабораторії Касперського»

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відмовитися від використання програмного забезпечення російської компанії «Лабораторія Касперського». Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист міністра безпеки і юстиції Нідерландів Фердинанда Ґраппергауса до парламенту країни.

Це є «запобіжними заходами» через російську «програму кібератак», яка націлена, серед іншого, на Нідерланди та їхні інтереси, йдеться в документі. Крім того, «Лабораторія Касперського» зі штаб-квартирою в Москві є суб’єктом російського законодавства, і компанію можуть зобов’язати підкоритися інтересам російської влади, зазначив Ґраппергаус. Конкретних порушень з боку «Лабораторії Касперського» влада Нідерландів не виявила, але виключати цього не можна, наголошується в листі.

Раніше від продукції «Лабораторії Касперського» відмовилися уряди США, Великої Британії, Литви та України – через підозри в тому, що виробник антивірусного програмного забезпечення може бути використаний Кремлем як інструмент шпигунства. «Лабораторія Касперського» співпрацю з Кремлем і російськими спецслужбами заперечує.

Російська корпорація з розробки програмного забезпечення «Лабораторія Касперського» наприкінці грудня 2017 року заявила, що оскаржить в суді заборону на використання продуктів компанії американськими державними структурами.

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