Суд у справі бойовика Лусваргі перенесли на 12 червня

Суд у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації, перенесли з 15 травня на 12 червня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання мало відбутися в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині.

Причиною відтермінування стала неявка адвоката Валентина Рибіна на судове засідання. У заяві він повідомив, що дата збіглася з іншим судовим засіданням, яке вимагало його присутності.

На засіданні 15 травня суд мав розпочати розгляд справи по суті. Обвинувачення заявляло, що залежно від того, чи визнає Лусваргі свою провину, судовий процес відбуватиметься у загальному (з вивченням всіх доказів і допитом всіх свідків) або скороченому порядку.

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7 травня Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Згідно з рішенням, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня у СІЗО Дніпра.

Наприкінці квітня журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.