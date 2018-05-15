У Сімферополі замінували суд, засідання в справі Рамазанова перервали

Судове засідання в справі Ісмаїла Рамазанова, обвинувачуваного в пропаганді екстремізму, перервали через повідомлення про мінування будівлі підконтрольного Кремлю Сімферопольського районного суду, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Усіх присутніх евакуювали з будівлі. На місце прибула бригада російського управління МНС у Криму.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 18 квітня не задовольнив апеляцію на арешт Рамазанова, який просив суд змінити йому запобіжний захід на домашній арешт, зазначивши, що він не має наміру залишати анексований півострів.

Напередодні підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд продовжив арешт підозрюваного у екстремістських висловлюваннях Ізмаїла Рамазанова до 18 травня.

23 січня у селищі Новий Світ поблизу Судака російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. Пізніше суд заарештував затриманого.

Російський Слідчий комітет повідомив, що слідчі порушили кримінальну справу стосовно жителя Сімферопольського району, якого звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів за допомогою інтернет-радіо.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».