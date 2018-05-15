Шестеро людей залишаються в лікарні після отруєння в черкаській школі – ОДА

Шестеро людей залишаються в обласній лікарні після отруєння в черкаській школі. Як повідомляє сайт Черкаської обласної державної адміністрації, досі шпиталізовані п’ятеро дітей та один викладач.

Заступник управління охорони здоров’я ОДА Лариса Кошова зазначає, що стан хворих задовільний. Водночас усі виписані пацієнти перебуватимуть під наглядом лікарів в амбулаторних умовах.

За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.

14 травня у Черкаській ОДА повідомили, що в школі відновили навчання.