Чийгоз і Умеров зустрілися у Вашингтоні з представниками Білого дому

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров прибули до Вашингтона, де зустрілися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це 16 травня на своїй сторінці у Facebook написав Умеров.

«У ході цієї зустрічі йшлося про поточну політичну ситуацію в Східній Європі, Україні й окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє Умеров, вже відбулася зустріч і з представником сенатора Річарда Дурбіна (штат Іллінойс).

За повідомленням, Чийгоз і Умеров відвідали офіс американської юридичної фірми Covington and Burling, LLP, яка представляє інтереси України в Міжнародному суді ООН у судовому процесі проти Росії. Цей суд ухвалив рішення, згідно з яким влада Росії зобов'язана відновити діяльність Меджлісу в Криму.

За участю Чийгоза і Умерова в Інституті Маккейна відбувся захід «Крим, чотири роки після анексії», в ході якого лідери Меджлісу розповіли присутнім про події, що сталися після анексії Криму.

Раніше посольство України в США повідомило, що Чийгоз і Умеров прибули до Вашингтона.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.