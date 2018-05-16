Луценко каже, що не планує балотуватися у президенти України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не має наміру брати участь у президентських виборах. Про це він заявив в інтерв’ю агенції «Інтерфакс».

«Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно не кандидат у президенти», – сказав він.

За словами Луценка, його роль на виборах – «стриматися і не почати давати прямі оцінки популістам».

«Я намагатимуся говорити лише одне – підтримайте тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки», – наголосив він.

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У квітні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде брати участь у чергових парламентських виборах.

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися восени 2019 року.