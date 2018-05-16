В ЄС пропонують модернізувати візову інформаційну систему

Єврокомісія пропонує оновити візову інформаційну систему (VIS) для кращого реагування на проблеми міграції й покращення управління зовнішніми кордонами ЄС.

«З модернізацією візової інформаційної системи ми будемо усувати недоліки в наших інформаційних системах і надавати прикордонникам інформацію, необхідну їм для належного виконання своєї роботи…Європа не є фортецею, але нам потрібно знати, хто перетинає наші кордони. Наша відповідальність – забезпечити безпеку європейських громадян та побудувати Європу, яка захищає, не обмежуючи пересування тих, хто добросовісно подорожує до ЄС», – заявив єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

Зокрема пропонується розширити перевірку – всі візові заяви тепер автоматично перевірятимуться у всіх інформаційних системах ЄС. У Єврокомісії вважають, що ця обов’язкова перехресна перевірка дозволить виявити заявників, які використовують кілька імен, та визначити тих, хто становить загрозу безпеці.

Також у Єврокомісії пропонують покращити обмін даними та інформацією: це дозволить прикордонникам швидко визначити, чи дійсна довгострокова віза або дозвіл на проживання, що використовуються для перетину зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

VIS – це база даних, яка містить інформацію про осіб, які подають заявку на видачу шенгенських віз, це база даних, яка забезпечує зв’язок прикордонників на зовнішніх кордонах ЄС з консульствами країн-членів у всьому світі.

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11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС.