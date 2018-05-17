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17 Травень 2018, Київ 07:27
Новини | Події

Всесвітній день вишиванки. Щирий патріотизм проти «вишиватництва» – ранковий ефір Радіо Свобода

Гомофобія чи толерантність. Що переважає в Україні?

Боргова яма України. Як повернути зовнішні запозичення, уникнути дефолту й утримати гривню?

Всесвітній день вишиванки. Щирий патріотизм проти «вишиватництва».

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: виконавчий директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук, виконавчий директор ГО «Київ-прайд» Руслана Панухник; виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, політичний та економічний експерт Віталій Кузьмін; музикант, лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка, засновник та головний редактор журналу «Гетьман» Ігор Кравчук, співачка, майстриня, волонтер Анжеліка Рудницька.

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