Всесвітній день вишиванки. Щирий патріотизм проти «вишиватництва» – ранковий ефір Радіо Свобода

Гомофобія чи толерантність. Що переважає в Україні?

Боргова яма України. Як повернути зовнішні запозичення, уникнути дефолту й утримати гривню?

Всесвітній день вишиванки. Щирий патріотизм проти «вишиватництва».

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: виконавчий директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук, виконавчий директор ГО «Київ-прайд» Руслана Панухник; виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, політичний та економічний експерт Віталій Кузьмін; музикант, лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка, засновник та головний редактор журналу «Гетьман» Ігор Кравчук, співачка, майстриня, волонтер Анжеліка Рудницька.