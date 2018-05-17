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17 Травень 2018, Київ 16:40
Новини | Події

Українська тенісистка Світоліна обіграла росіянку на турнірі WTA в Римі

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела зустріч 1/8 фіналу турніру WTA в Римі проти росіянки Дар’ї Касаткіної.

Як повідомляє tennisua.org, українка перемогла з рахунком 0:6, 6:3, 6:2.
Світоліна виграла поспіль 5 геймів.

Це вже четверта перемога Світоліної над Касаткіною в 4 очних зустрічах.

У січні Світоліна стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.

У лютому українка перемогла на турнірі Dubai Tennis Championships в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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