Українська тенісистка Світоліна обіграла росіянку на турнірі WTA в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела зустріч 1/8 фіналу турніру WTA в Римі проти росіянки Дар’ї Касаткіної.

Як повідомляє tennisua.org, українка перемогла з рахунком 0:6, 6:3, 6:2.

Світоліна виграла поспіль 5 геймів.

Це вже четверта перемога Світоліної над Касаткіною в 4 очних зустрічах.

У січні Світоліна стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.

У лютому українка перемогла на турнірі Dubai Tennis Championships в Об’єднаних Арабських Еміратах.