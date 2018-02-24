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25 Лютий 2018, Київ 04:28
Новини | Події

Теніс: Світоліна обіграла росіянку й перемогла на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна (архівне фото)

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на турнірі Dubai Tennis Championships категорії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У фіналі українка обіграла росіянку Дар’ю Касаткіну – 6:4, 6:0.

19 лютого Світоліна залишила чільну трійку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Перед цим вона програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.

У січні українка стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.

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