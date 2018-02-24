Теніс: Світоліна обіграла росіянку й перемогла на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на турнірі Dubai Tennis Championships категорії WTA Premier в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У фіналі українка обіграла росіянку Дар’ю Касаткіну – 6:4, 6:0.

19 лютого Світоліна залишила чільну трійку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Перед цим вона програла Петрі Квітовій з Чехії в третьому колі турніру Qatar Total Open категорії WTA Premier 5.

У січні українка стала переможницею турніру Brisbane International, а потім вийшла до чвертьфіналу Australian Open, що є найкращим її результатом на цих змаганнях.