СБУ прокоментувала виконання 9 травня пісні, присвяченої солдатам Росії в Сирії

Організатори урочистостей 9 травня у Кривому Розі, на яких прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії, не знали про її походження, йдеться у відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит Радіо Свобода, отриманій 17 травня.

«Під час зазначених заходів студенткою обласного музичного коледжу було виконано пісню «Верните память», яку користувачі соціальної мережі Facebook ідентифікували як музичний твір, написаний директором департаменту інформації і преси МЗС Росії Марією Захаровою, присвячений російським солдатам, які загинули в Сирії. Водночас було з’ясовано, що організатори урочистостей у Кривому Розі Дніпропетровської області не знали про походження вказаної пісні», – йдеться у документі.

У СБУ також повідомили, що 12 травня міський голова Юрій Вілкул та голова Центрально-Міської райради Сергій Нєженцев в ефірі ТРК «Рудана» публічно вибачились перед мешканцями за цей інцидент і повідомили про звільнення з посади начальника відділу культури райради, яка включила цю пісню до сценарію.

У спецслужбі розповіли, що звернення народного депутата Костянтина Усова до СБУ надійшло 14 травня.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою, був присутній мер міста, посадовці, ветерани, школярі.

У Центрально-Міській районній раді Кривого Рогу Радіо Свобода пояснили, що програму святкування складали, «враховуючи тематику заходу».

10 травня народний депутат Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту з піснею «Верните память» про російських солдат у Сирії, яка прозвучала під час офіційних заходів у Кривому Розі з нагоди 9 травня.