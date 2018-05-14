У Кривому Розі через пісню, присвячену солдатам Росії в Сирії, звільнили посадовця райради

У Кривому Розі через виконання на заходах 9 травня пісні, присвяченої солдатам Росії в Сирії, звільнили посадовця райради. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Центрально-Міській районній раді 14 травня.

За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова. Поспілкуватися з самою звільненою з посади Радіо Свобода не вдалось.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, пісня «Верните память», присвячена солдатам Росії в Сирії, на заходах 9 травня в Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському, в одному з них вона звучала в перекладі українською мовою. Радіо Свобода звернулося з інформаційними запитами до обох райрад.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою, був присутній мер міста, посадовці, ветерани, школярі.

У Центрально-Міській районній раді Кривого Рогу Радіо Свобода пояснили, що програму святкування складали, «враховуючи тематику заходу». «Основний акцент при виборі пісенного матеріалу було зроблено на тематичний зміст пісень, спрямований на збереження пам'яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни», – заявили в райраді.

Раніше народний депутат Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту з піснею «Верните память» про російських солдат у Сирії, яка прозвучала під час офіційних заходів у Кривому Розі з нагоди 9 травня.

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