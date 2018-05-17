В Україні визначили школярів-переможців конкурсу з моделювання «розумних» пристроїв – МОН

В Україні визначили школярів-переможців всеукраїнського конкурсу «STEAM-House» з моделювання «розумних» пристроїв.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, у конкурсі перемогли розробки з ощадливого використання питної води і допомоги людям з вадами зору.

У старшій групі школярів-фіналістів переможцем став десятикласник з Полтавщини Михайло Сірий, який презентував розробку «Розумний кран». Він винайшов кран, який подає питну води лише тоді, коли в полі зору датчика, який прикріплено на стелі, є людина. Собівартість такого крана близько 350 гривень.

Михайло Сірий вже встановив один такий кран у свої школі, який працює близько 3 місяців, та планує встановити ще один для учнів початкових класів.

Переможець молодшої групи Ігор Шибка презентував «Систему для компенсації втраченого зору». Вона складається з набору датчиків та обчислювального блоку, які кріпляться на тілі або одязі людини на трьох рівнях: коліно, пояс та плечі. Виявляючи перешкоду датчики подають голосові повідомлення через навушники, вказуючи з якого боку розташований предмет.

«Датчики можуть розпізнавати сходинку або стіну, конкретизуючи предмет. Також є ідея доповнити голосове сповіщення вібрацією – це допоможе пришвидшити реакцію людини та дозволить обрати більш комфортний спосіб використання пристрою. Загалом розробкою можуть користуватися усі люди з проблемами зору, але моя ідея направлена саме на постраждалих бійців АТО», – розповів Ігор Шибка.

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Друге місце у старшій групі – система стеження за Сонцем Костянтина Найдьона. Він винайшов сонячний трекер, який «обертатиме» сонячні батареї відповідно до зміни напряму сонячних променів. Це дозволить використовувати сонячну енергію максимально ефективно у будь-яку пору року.

Ще один «срібний» призер Ілля Рябко представив новий спосіб для зменшення рівня зволоження ґрунту. У проекті «Розумне місто» він запропонував пристрій, який встановлюється у водонасиченому шарі землі. Далі він має рівномірно розподіляти вологу і давати сигнал для відкачування зайвої води – це запобігає зсуву ґрунтів.

На всеукраїнський конкурс «STEAM-House» надійшло близько 100 заявок. Організатори поділили конкурс на дві категорії: для дітей віком 12-14 років (молодша група) та дітей віком 15-17 років (старша група).

Журі відібрало 10 проектів, які вийшли у фінал. Учасниками змагань стали школярі з Києва, Дніпра, Харкова, Горішніх Плавнів, Закарпаття, Южноукраїнська і Сум.

«STEAM-Housе» – захід, спрямований на сприяння розвитку технологічної компетентності, дослідницьких і творчих навичок учнів, навичок проектної діяльності, розвитку інтелектуального потенціалу України.