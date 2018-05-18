Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Травень 2018, Київ 09:34
Новини | Політика

Нові санкції України проти Росії набрали чинності

Сайт президента України вночі 18 травня опублікував указ №126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Цей документ був підписаний Петром Порошенком 14 травня і передбачає, що «указ набирає чинності з дня його опублікування».

Указ вводить у дію схвалене РНБО 2 травня рішення.

Повідомляючи про нові санкції, в РНБО зазначили, що ці санкції запроваджуються проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн Європейського союзу.

«Санкції запроваджуються… на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо», – заявили в РНБО.

У Раді національної безпеки розповіли, що санкції також запровадили щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, котрі утримуються в Росії, депутатів Державної думи та членів Ради федерації Федеральних зборів Росії.

В органі не вказали, проти яких громадян і компаній запроваджуються санкції. Цих уточнень не містить і оприлюднена частина указу президента України.

Крім того, РНБО продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники. Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.

Після цього Порошенко заявив, що очікує від РНБО на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG