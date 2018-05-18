Нові санкції України проти Росії набрали чинності

Сайт президента України вночі 18 травня опублікував указ №126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Цей документ був підписаний Петром Порошенком 14 травня і передбачає, що «указ набирає чинності з дня його опублікування».

Указ вводить у дію схвалене РНБО 2 травня рішення.

Повідомляючи про нові санкції, в РНБО зазначили, що ці санкції запроваджуються проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України», а також щодо яких «було застосовано відповідні рішення» урядами США та країн Європейського союзу.

«Санкції запроваджуються… на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо», – заявили в РНБО.

У Раді національної безпеки розповіли, що санкції також запровадили щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти громадян України, котрі утримуються в Росії, депутатів Державної думи та членів Ради федерації Федеральних зборів Росії.

В органі не вказали, проти яких громадян і компаній запроваджуються санкції. Цих уточнень не містить і оприлюднена частина указу президента України.

Крім того, РНБО продовжила дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД та доручила Міністерству закордонних справ України вжити в заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники. Серед тих, проти кого запровадили санкції, – бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг.

Після цього Порошенко заявив, що очікує від РНБО на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.