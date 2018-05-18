КСУ просять перевірити закон, який дозволив призначити Луценка генпрокурором

45 депутатів Верховної Ради України просять Конституційний суд перевірити на відповідність Конституції закону, який передбачає можливість призначення генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.

Подання надійшло до КСУ 18 травня, повідомляє прес-служба КСУ. Прізвищ народних депутатів, які внесли документ, у суді не називають.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» Верховна Рада України ухвалила 12 травня 2016 року.

Того ж дня на посаду генерального прокурора був призначений Юрій Луценко.