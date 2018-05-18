До Держдуми Росії внесли законопроект, який може дозволити Путіну бути президентом довше

У Держдумі Росії зареєстрували законопроект про збільшення терміну повноважень президента Росії.

У пояснювальній записці до документа, який вніс парламент Чечні, зазначається, на даному етапі розвитку країни «назріла необхідність збільшення тривалості перебування на посаді глави держави однієї особи до трьох термінів поспіль».

Зазначається, що такий крок обумовлений «досягнутою соціально-політичною стабільністю і необхідністю її збереження».

Нині Конституція Росії передбачає, що одна і та ж людина не може обіймати посаду президента більше двох термінів поспіль. Якщо ці пропозиції схвалять, одна і та ж особа не зможе обіймати посаду президента Росії більше трьох термінів підряд.

Крім того, у грудні 2008 року Дмитро Медведєв, який займав тоді пост президента, підписав закон про поправки до російської Конституції, що продовжує повноваження президента з чотирьох до шести років.

7 травня Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.

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65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.