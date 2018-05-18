Порошенко анонсує внесення до Ради законопроекту про колаборантів

Президент України Петро Порошенко анонсує внесення до Верховної Ради законопроекту про колаборантів.

«Розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, законом про колаборантів ми врегулюємо питання щодо цієї, нехай і невеличкої, категорії громадян, але вони мають отримати абсолютну справедливу реакцію українського законодавства», – сказав Порошенко під час зустрічі з керівництвом Меджлісу кримськотатарського народу.

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Він нагадав, що на розгляд Ради вносився законопроект щодо громадянства.

«В цьому проекті були норми, які з одного боку захищають не лише кримських татар, але і українців, які опинилися на окупованій території і були вимушені під тиском прийняти російське громадянство і закон має захистити їх. Але є окрема невеличка частина громадян, які добровільно стали колаборантами – пішли працювати в поліцію, ФСБ, незаконні органи влади», – сказав він, додавши, що цей законопроект відкликали, його будуть доопрацьовувати.

У Раді зареєстрований законопроект про заборону колабораціонізму. Метою законопроекту є заборона колабораціонізму у всіх його формах та встановлення кримінальної відповідальності за співпрацю з російською окупаційною владою в Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донбасу.