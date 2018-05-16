Порошенко відкликав законопроект про громадянство кримчан, які беруть участь у виборах Росії

Президент України Петро Порошенко відкликав з Верховної Ради законопроект про громадянство кримчан, які беруть участь у російських виборах. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з інформацією на сайті Ради, проект №8297 відкликали 16 травня. Крім того, відкликаниканий альтернативний законопроект (№8297-1).

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Голова профільного комітету Ради Григорій Немиря повідомив, шо голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ради з фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров направив йому лист, у якому повідомив, що не зможе бути присутнім на засіданні 16 травня, але виступає за повернення законопроекту суб'єктові законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Президент України Петро Порошенко пропонував Верховній Раді уточнити питання припинення громадянства України тих жителів анексованого Росією Криму, які отримали російське громадянство.

Серед іншого, президентським законопроектом пропонувалися додаткові підстави для втрати громадянства України, зокрема використання виборчого або іншого права, яке надає іноземне громадянство, або виконання особою обов’язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися публічними реєстрами державних органів, або використання паспорта іноземної держави під час виїзду з України або в’їзду в Україну (якщо це зафіксовано посадовою особою Державної прикордонної служби України).

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».