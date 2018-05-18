У Чехії вшанували жертв депортації кримськотатарського народу

У столиці Чехії, Празі, відзначили 74-у річницю депортації кримськотатарського народу.

Акція відбулась біля пам’ятника жертвам комуністичного режиму, де зібралось кілька десятків людей. Вони тримали кримськотатарські, українські, чеські прапори і прапори Європейського союзу, а також портретиукраїнських громадян – політв’язнів Росії.

Учасник акції посол України в Чехії Євген Перебийніс у своєму виступі зазначив, що «депортація кримськотатарського народу була проведена комуністичним режимом і є однією з найстрашніших сторінок історії не тільки України, а й усієї Європи».

«Тільки з відновленням незалежності України кримські татари змогли повернутися до Криму. Аленедавно Росія знову прийшла на півострів. Понад 20 тисяч кримських татар змушені були залишити Крим», – сказав Перебийніс.

Посол наголосив, що «кримські татари і українці є братніми народами, і зараз ведуть спільний бій за право татар повернутись і жити в Криму».

До учасників мітингу звернувся також керівник асоціації українців«Євромайдан» у Празі Михайло Топоров. Він, зокрема, зазначив, що під час депортації загинула значна частина кримських татар, «оскільки їх везли у вагонах, то був сталінський геноцид, варварська акція і злочин проти людяності».

Учасники акції виклали із запалених свічок кримськотатарський знак тугру, а також вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих внаслідок депортації кримських татар.

В Україні сьогодні також вшановували жертв депортації кримськотатарського народу.

Президент Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна «ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти всього людства».

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.