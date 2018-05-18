Прокуратура: силовики провели 20 обшуків у справі про можливі махінації зі скрапленим газом

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Київській, Житомирській областях і Києві в компаніях «Київоблгаз», «Житомиргаз» і на інших підприємствах в рамках розслідування кримінального провадження про махінації зі скрапленим газом.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею «зловживання владою або службовим становищем».

За даними слідства, одне з державних підприємств уклало з приватним акціонерним товариством договір-доручення щодо реалізації скрапленого газу, компанія відзвітувала, що за 9 місяців минулого року реалізувала понад мільйон кілограм скрапленого газу для потреб населення на суму понад 13 мільйонів гривень.

«Втім, з’ясовано, що частина скрапленого газу так і не надійшла до населення, оскільки це підприємство реалізовувало його через мережу підконтрольних автозаправних газових станцій, а документи, в яких відображалась потреба населення у скрапленому газі, були підробленими», – заявляють у прокуратурі.

За даними відомства, в результаті підприємство на аукціоні купувало газ по 3 гривні, частину цього газу реалізовувало населенню по 6 гривень, а решту – через підконтрольні автозаправні газові станції по 12 гривень.

Влітку минулого року в Україні подорожчав скраплений газ.

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У Мінекономрозвитку тоді пояснювали, що українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану, а обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну.