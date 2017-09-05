Терентьєв: АМКУ порушив справу через антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого

Антимонопольний комітет порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу, повідомив голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

«Щодо скрапленого газу вчора ухвалено рішення про призначення державного уповноваженого Валерія Полюховича і було порушено справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій. Зараз проходить детальне планування наступних кроків з розслідування і, відповідно, будуть розпочаті процесуальні дії АМКУ», – сказав він.

У серпні в Україні подорожчав скраплений газ, останні дні ціна дещо знизилася. За даними Мінекономрозвитку, українські виробники скрапленого газу – «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укртатнафта» і приватні компанії – покривають не більше ніж 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану.