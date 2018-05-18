Заступник голови місії ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі до розведення сил

Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Александр Гуґ закликав сторони конфлікту в регіоні до розведення сил і відведення озброєння.

«Якщо не буде розведено сили, то ситуація не зміниться, але разом із ними потрібно також відвести і важке озброєння», – сказав Гуґ під час прес-конференції в окупованому Донецьку.

Він заявив, що спостерігачі останнім часом фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та жертв серед мирного населення по обидві сторони лінії розмежування.

«Принаймні про 20 жертв серед цивільного населення нам повідомили, і близько 50 відсотків випадків ми вже підтвердили», – зазначив Гуґ, не уточнивши період часу, про який іде мова.

17 травня в ОБСЄ повідомили, що перший заступник голови місії їде на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за попередню добу. 18 травня він позапланово зустрівся з командувачем української Операції об’єднаних сил Сергієм Наєвим.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.