Заступник голови місії ОБСЄ їде на Донбас «через серйозне погіршення ситуації»

Перший заступник голови Cпеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ ввечері 17 травня їде на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Під час візиту Гуґ проведе оцінку безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також обговорить із залученими сторонами заходи щодо зниження напруженості», – йдеться в повідомленні.

Вранці штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що в зоні бойових дій на Донбасі 16 травня загинули двоє українських військових, ще четверо були поранені. За даними ООС, ситуація в зоні конфлікту ускладнилася, підтримувані Росією бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

МЗС України закликало до посилення санкцій проти Росії через збільшення кількості обстрілів та погіршення ситуації на Донбасі.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.