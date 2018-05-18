Падіння літака на Кубі: посольство не має інформації, чи були на борту українці

Посольство України в Республіці Куба не має інформації, чи були українці на борту пасажирського літака, який розбився невдовзі після вильоту з Гавани. Про це у дипломатичному представництві повідомили Радіо Свобода.

Співробітниця посольства заявила, що очікуються списки пасажирів.

Начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич заявив, що консул «підтримує оперативний контакт» із кубинським зовнішньополітичним відомством.

«МЗС Куби та авіакомпанія не повідомляють про громадянство загиблих і постраждалих», – написав Кирилич у Twitter.

Кубинські ЗМІ писали, що літак державної авіакомпанії зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Гавани. Він летів до міста Ольгін на сході країни.​ За інформацією журналістів, на борту були 104 пасажири. Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що в літаку могли також бути дев’ять членів екіпажу.

Він припускав, що «є велика кількість жертв». За даними кубинських державних ЗМІ, вижили три людини, вони перебувають у критичному стані.