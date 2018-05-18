«Гібридна депортація кримських татар триває». У Львові відбувся траурний мітинг

Кілька десятків людей зібралися у Львові на траурний мітинг, щоб вшанувати 74-роковини від дня примусового виселення кримських татар з їхньої рідної землі.

«Наслідки трагедії, яка сталась 74 роки тому, ми відчуваємо і зараз. Адже багато пластів кримськотатарської культури зникли безслідно. І сьогодні трагедія продовжується. Триває новий вид депортації – це гібридна депортація. Її наслідком є те, що руйнуються національно-культурні цінності кримськотатарського народу. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб нас почули у всьому світі», – зазначив під час мітингу представник Кримського дому у Львові Халіл Халілов.

Львів’яни вшанували хвилиною мовчання всіх жертв депортації, яка розпочалась 18 травня 1944 року. Голова мусульманської громади (імам) зачитав молитву. На площі перед пам’ятником Шевченка люди тримали українські синьо-жовтні і кримськотатарські прапори.