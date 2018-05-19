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20 Травень 2018, Київ 01:03
Новини | Події

Теніс: Еліна Світоліна вийшла в фінал у Римі проти Сімони Халеп

Еліна Світоліна після перемоги у чвертьфіналі турніру в Римі, 18 травня 2018 року

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в фінал турніру Internazionali BNL d’Italia в Римі і змагатиметься з румункою Сімоною Халеп.

У півфінальній грі вона перемогла тенісистку з Естонії Анетт Контавейт із рахунком 6-4, 6-3.

Фінал відбудеться вже 20 травня.

Минулого року Світоліна теж вийшла в фінал цього турніру в Римі з Халеп і тоді перемогла, нині вона захищатиме свій минулорічний титул.

Еліна Світоліна є нині четвертою тенісисткою світу (восени 2017 року вона була й третьою), Сімона Халеп нині перша.

Раніше цього року Світоліна перемогла вже у двох тенісних турнірах серії WTA Premier, у січні в австралійському Брісбені, а в лютому в Дубаї.

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