Поліцейські почали патрулювання у Львові на велосипедах

Перші десять поліцейських від 20 травня патрулюють у Львові на велосипедах, переважно у центральній частині міста, парках і скверах. Як передає кореспондент Радіо Свобода, розпочав роботу велосипедний підрозділ патрульних у «Всеукраїнський велодень» разом із сотнями львів’ян, проїхавши 20 кілометрів містом.

«Я чотири роки їжджу на велосипеді і коли з’явилась нагода з машини пересісти на ровер, то вирішив це зробити. Велопатруль доповнюватиме службу поліцейських на автомобілях, бо у Львові вузькі вулиці, сквери, то можна бути мобільним. А для мене, це можливість бути у формі», – розповів велопатрульний Олександр Футрик.

Інша патрульна на велосипеді Ольга Шабатура переконана, що таке патрулювання наближує до людей.

«Ми зможемо бути ближче до людей, спілкуватись – пройшли спеціальне тренування, на якому відпрацьовували різні ситуації, з якими можемо стикнутись», – розповіла вона.

Після навчань кожен поліцейський отримав для служби велосипеди українського виробництва і обладнання. Уніформа для велопатрульних була придбана коштом ЄС на суму 380 тисяч гривень.

«Розпочинаємо з десяти осіб, а якщо буде доцільно, то апелюватиму до міської влади і європейських фондів. Патрулюватимуть поліцейські у теплу і світлу пору дня. Якщо буде потреба, то виїжджатимуть уночі», – розповів начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

Львів став дванадцятим містом України, де запровадили велопатрулювання.