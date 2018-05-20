Від 20 травня перші десять поліцейських патрулюватимуть центр Львова на велосипедах. Кожен із них отримав повний комплект для служби – велосипед, уніформу, обладнання. Вартість одного – 380 тисяч гривень, які надав Євросоюз. Поліцейські пройшли спеціальне тренування і відпрацювали всі можливі ситуації, з якими зіштовхуватимуться під час велопатрулювання. Старт служби розпочали у всеукраїнський «Велодень» разом із сотнями львівських велосипедистів, проїхавши з ними 20 км Львовом. Службу на роверах нестимуть у теплу пору року і світлу пору дня. Львів став 12- містом України, де запроваджено велопатрулювання.