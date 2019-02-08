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08 Лютий 2019, Київ 20:38
Фотогалереї

Велосипедом на роботу в Києві: очікування та реальність – фото

Велосипедисти-активісти Києва зібралися вранці 8 лютого на майдані Незалежності з флешмобом. Вони стверджують: клімат – не перешкода для пересування велотранспортом увесь рік, була б відповідна інфраструктура в місті і чистий стан доріг.

«Сьогодні рівно рік, як Київрада ухвалила велоконцепцію Києва. Вона визначила місце на мапі Києва для 240 кілометрів веломаршрутів та більше ніж 1000 кілометрів велошляхів. Наразі виділено кошти лише на проектування 7 веломаршрутів. Хочемо нагадати, що Київ має втілити велоконцепцію до 2025 року і хоче збільшити частку велосипедних поїздок до 5%. Це означає, що місто має створити умови, коли щодня на вулицях Києва велосипедом будуть пересуватись від 160 до 200 тисяч людей», – заявили в Асоціації велосипедистів Києва.

За підрахунками Асоціації, кількість байк-водіїв за останній рік зросла на 40%, велосипеди стали не лише для «покататися», а поповнили лави повноцінного транспорту для пересування містом на постійній основі.
Зимовий день &laquo;Велосипедом на роботу&raquo; відбувається 8 лютого в усьому світі
1 Зимовий день «Велосипедом на роботу» відбувається 8 лютого в усьому світі
У ТОП-100 міст світу, які беруть участь у зимовому флешмобі, Київ посів 40-е місце (станом на вечір 7 лютого)
2 У ТОП-100 міст світу, які беруть участь у зимовому флешмобі, Київ посів 40-е місце (станом на вечір 7 лютого)
Сайт winterbiketoworkday.org в режимі онлайн&nbsp;показує&nbsp;інтерактивну карту на мапі світу із &laquo;найбільш велосипедним&raquo; містом взимку
3 Сайт winterbiketoworkday.org в режимі онлайн показує інтерактивну карту на мапі світу із «найбільш велосипедним» містом взимку
За результатами підрахунку Асоціації велосипедистів Києва (восени 2018 року), кількість велосипедистів зросла в місті на 40% за останній рік
4 За результатами підрахунку Асоціації велосипедистів Києва (восени 2018 року), кількість велосипедистів зросла в місті на 40% за останній рік
У більшості європейських міст середня кількість пересування на велосипедах становить 10&ndash;15%
5 У більшості європейських міст середня кількість пересування на велосипедах становить 10–15%
У Львові, для порівняння,&nbsp;маємо близько 1&ndash;1,5% пересувань
6 У Львові, для порівняння, маємо близько 1–1,5% пересувань
Директор аналітико-дослідницького центру &laquo;Інститут міста&raquo;&nbsp;Олександр Сергієнко&nbsp;порівнює потенціал для розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та у тих містах Євросоюзу, які вже продемонстрували успіх у цьому напрямку. За словами аналітика, не всі європейські підходи є доречними у київських умовах
7 Директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко порівнює потенціал для розбудови велосипедної інфраструктури у Києві та у тих містах Євросоюзу, які вже продемонстрували успіх у цьому напрямку. За словами аналітика, не всі європейські підходи є доречними у київських умовах

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