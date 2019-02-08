Велосипедом на роботу в Києві: очікування та реальність – фото

Велосипедисти-активісти Києва зібралися вранці 8 лютого на майдані Незалежності з флешмобом. Вони стверджують: клімат – не перешкода для пересування велотранспортом увесь рік, була б відповідна інфраструктура в місті і чистий стан доріг.



«Сьогодні рівно рік, як Київрада ухвалила велоконцепцію Києва. Вона визначила місце на мапі Києва для 240 кілометрів веломаршрутів та більше ніж 1000 кілометрів велошляхів. Наразі виділено кошти лише на проектування 7 веломаршрутів. Хочемо нагадати, що Київ має втілити велоконцепцію до 2025 року і хоче збільшити частку велосипедних поїздок до 5%. Це означає, що місто має створити умови, коли щодня на вулицях Києва велосипедом будуть пересуватись від 160 до 200 тисяч людей», – заявили в Асоціації велосипедистів Києва.



За підрахунками Асоціації, кількість байк-водіїв за останній рік зросла на 40%, велосипеди стали не лише для «покататися», а поповнили лави повноцінного транспорту для пересування містом на постійній основі.

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