В Україні влаштування велодоріжок з вересня стане обов’язковим – уряд

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, в частині організації велосипедного руху вводить обов’язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва та реконструкції доріг.

Як повідомляє Урядовий портал, оновлений держбудстандарт вже опублікований й вступає в силу з 1 вересня 2018 року.

«В усіх цивілізованих країнах Європи і світу велосипеди є чудовою альтернативою громадському транспорту або авто. Тому в новому ДБН щодо вулиць і доріг ми ввели обов’язкове проектування велодоріжок і смуг на дорогах та прописали чіткі вимоги щодо їх влаштування та параметрів», – сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

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Згідно з новими ДБН, велосипедні доріжки і велосипедні смуги слід влаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного і регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах. У ДБН також визначається мінімальна ширина велосипедних смуг при новому будівництві – 1,85 метра, а при реконструкції – 1,5 метра.