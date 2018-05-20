У військовому календарі України не має бути нічого спільного з країною-агресором – Порошенко

Українська армія буде очищена від рудиментів радянсько-російської ідеології, заявив під час заходів із вшанування жертв політичних репресій у Биківнянському лісі на Київщині президент України Петро Порошенко.

«У нашому військовому календарі не має бути нічого спільного з країною-агресором. Тому наприкінці минулого місяця за моїм наказом начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко затвердив «Програму заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних силах України», – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що будь-які «рудименти» радянської та сучасної російської ідеології негативно впливають на бойовий дух українського війська.

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко 25 квітня підписав наказ про затвердження «Програми заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних силах України». Серед причин впровадження такої програми вказувалось виконання закону про декомунізацію.

Після окупації Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі багато військових традицій в Україні, які дістались «у спадок» від радянських часів і досі існують в Росії, почали змінюватися. Так, в Україні більше не святкують День захисника вітчизни 23 лютого, натомість визначено День захисника України 14 жовтня. Також багато військових частин і з’єднань носять імена історичних постатей, чия діяльність замовчувалась або засуджувалась у радянські часи. Крім того, на початку року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується замінити радянське привітання в лавах армії із «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо здоров’я» на «Слава Україні» та «Героям слава».

Україна визнала Росію державою-агресором.